Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Водитель легковушки не справился с управлением и перевернулся в поле в Анапе, пострадали два человека

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-legkovushki-ne-spravilsya-s-upravleniem-i-perevernulsya-v-pole-v-anape
Водитель легковушки не справился с управлением и перевернулся в поле в Анапе, пострадали два человека
Фото t.me/gibdd123region

Авария произошла 3 сентября около 22:00 на трассе «Новороссийск — Керчь».

По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля Nissan не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся.

В результате ДТП пострадали водитель и его 34-летний пассажир, обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Читайте также: автомобиль скорой помощи в тоннеле попал в массовое ДТП в Сочи.

Статьи
Как выбрать удобный и качественный диван? 8 прикладных советов
Как выбрать удобный и качественный диван? 8 прикладных советов
Редька: чем полезна и кому нельзя?
Редька: чем полезна и кому нельзя?
Семь пищевых запахов, кажущиеся некоторым невыносимой вонью
Семь пищевых запахов, кажущиеся некоторым невыносимой вонью
Освещение рабочего места: требования и нормы
Освещение рабочего места: требования и нормы
5 советов, как рассказать ребенку, откуда берутся дети
5 советов, как рассказать ребенку, откуда берутся дети
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях