Водитель легковушки не справился с управлением и перевернулся в поле в Анапе, пострадали два человека
Происшествия
04.09.2023 13:25
Авария произошла 3 сентября около 22:00 на трассе «Новороссийск — Керчь».
По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля Nissan не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся.
В результате ДТП пострадали водитель и его 34-летний пассажир, обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю в Telegram.
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