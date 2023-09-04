Водитель легковушки не справился с управлением и перевернулся в поле в Анапе, пострадали два человека

Авария произошла 3 сентября около 22:00 на трассе «Новороссийск — Керчь».

По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля Nissan не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся.

В результате ДТП пострадали водитель и его 34-летний пассажир, обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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