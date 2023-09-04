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Автомобиль скорой помощи в тоннеле попал в массовое ДТП в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/avtomobil-skoroj-pomoshhi-v-tonnele-popal-v-massovoe-dtp-v-sochi?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Автомобиль скорой помощи в тоннеле попал в массовое ДТП в Сочи
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Массовая авария произошла вечером 3 сентября в тоннеле в районе Яна Фабрициуса.

По предварительным данным, столкнулись автомобили Lada, Opel и Toyota. Через несколько минут в них врезалась карета скорой помощи, которая ехала на место другого массового ДТП с четырьмя автомобилями.

В результате аварии пострадал один человек, на месте работали правоохранители, сообщает пресс-служба ФКУ «Черноморье».

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