Автомобиль скорой помощи в тоннеле попал в массовое ДТП в Сочи

Массовая авария произошла вечером 3 сентября в тоннеле в районе Яна Фабрициуса.

По предварительным данным, столкнулись автомобили Lada, Opel и Toyota. Через несколько минут в них врезалась карета скорой помощи, которая ехала на место другого массового ДТП с четырьмя автомобилями.

В результате аварии пострадал один человек, на месте работали правоохранители, сообщает пресс-служба ФКУ «Черноморье».

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