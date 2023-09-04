Автомобиль скорой помощи в тоннеле попал в массовое ДТП в Сочи
Происшествия
04.09.2023 07:38
Массовая авария произошла вечером 3 сентября в тоннеле в районе Яна Фабрициуса.
По предварительным данным, столкнулись автомобили Lada, Opel и Toyota. Через несколько минут в них врезалась карета скорой помощи, которая ехала на место другого массового ДТП с четырьмя автомобилями.
В результате аварии пострадал один человек, на месте работали правоохранители, сообщает пресс-служба ФКУ «Черноморье».
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