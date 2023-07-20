Водитель легковушки насмерть сбил подростка в Адыгее

Смертельное ДТП произошло 20 июля в 17:45 на 62 км автодороги Майкоп — Гиагинская — Псебай около аула Хакуринохабль в Кошехабльском районе.

По предварительным данным, 55-летний житель Краснодарского края ехал на отечественном автомобиле и наехал на 14-летнего подростка. В результате ДТП подросток скончался от травм на месте происшествия до приезда врачей.

По факту гибели ребенка полиция проводит проверку. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Адыгея.

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