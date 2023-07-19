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Неизвестный водитель сбил лань на трассе в Краснодарском крае и скрылся

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/neizvestnyj-voditel-sbil-lan-na-trasse-v-krasnodarskom-krae-i-skrylsya
Неизвестный водитель сбил лань на трассе в Краснодарском крае и скрылся
Фото Минприроды Краснодарского края

Сбитого самца европейской лани обнаружили утром 19 июля на трассе Усть-Лабинск — Лабинск около природного заказника «Средне-Лабинский».

Водитель автомобиля, сбивший лань, скрылся с места происшествия. Его уже ищут правоохранители.

При столкновении с машиной лань выжила, но получила серьезные травмы. Самец не смог самостоятельно передвигаться и отполз в поле возле дороги. Его спасением занялись специалисты, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края.

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