Неизвестный водитель сбил лань на трассе в Краснодарском крае и скрылся

Сбитого самца европейской лани обнаружили утром 19 июля на трассе Усть-Лабинск — Лабинск около природного заказника «Средне-Лабинский».

Водитель автомобиля, сбивший лань, скрылся с места происшествия. Его уже ищут правоохранители.

При столкновении с машиной лань выжила, но получила серьезные травмы. Самец не смог самостоятельно передвигаться и отполз в поле возле дороги. Его спасением занялись специалисты, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края.

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