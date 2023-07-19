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КамАЗ насмерть сбил пешехода на обочине в Калининском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/kamaz-nasmert-sbil-peshehoda-na-obochine-v-kalininskom-rajone
КамАЗ насмерть сбил пешехода на обочине в Калининском районе
Фото t.me/gibdd123region

Смертельное ДТП произошло 18 июля около 17:00 в районе 12 км трассы «Калининская — Новониколаевская».

По предварительным данным, 43-летний водитель «КамАЗа» сбил 41-летнего мужчину на проезжей части дороги вне населенного пункта.

В результате аварии пешеход от полученных травм скончался до приезда скорой помощи. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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