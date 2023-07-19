Водитель грузовика на переходе сбил пешехода в Горячем Ключе, женщина пострадала

ДТП произошло 18 июля около 20:50 на улице Красной в станице Мартанской.

По предварительным данным, водитель грузовика MAN сбил пешехода, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости.

В результате аварии женщина-пешеход получила травмы различной степени тяжести. Проводится проверка, устанавливаются подробности произошедшего, сообщает Госавтоинспекция Горячего Ключа в Telegram.

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