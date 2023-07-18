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В массовом ДТП из семи машин, большегруза и бензовоза в Горячем Ключе пострадали два человека

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-massovom-dtp-iz-semi-mashin-bolshegruza-i-benzovoza-v-goryachem-klyuche-postradali-dva-cheloveka?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Видео t.me/chpkrasnodara

Авария произошла ночью 17 июля в 23:45 на трассе М-4 «Дон».

По предварительным данным, водитель грузовика DAF с полуприцепом не выбрал безопасную дистанцию до автомобиля Hyundai и столкнулся с ним. Легковушка по инерции продолжила движение и врезалась еще в четыре попутных машины. Большегруз также продолжил движение и влетел в автомобили Toyota и Lada, которые столкнулись с бензовозом.

В результате аварии пострадали водитель и пассажир автомобиля Lada.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. На 1 тыс. 399 км трассы М-4 «Дон» сохраняется сложная дорожная ситуация. Автомобильная пробка составила порядка 10 км, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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