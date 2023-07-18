В массовом ДТП из семи машин, большегруза и бензовоза в Горячем Ключе пострадали два человека

Авария произошла ночью 17 июля в 23:45 на трассе М-4 «Дон».

По предварительным данным, водитель грузовика DAF с полуприцепом не выбрал безопасную дистанцию до автомобиля Hyundai и столкнулся с ним. Легковушка по инерции продолжила движение и врезалась еще в четыре попутных машины. Большегруз также продолжил движение и влетел в автомобили Toyota и Lada, которые столкнулись с бензовозом.

В результате аварии пострадали водитель и пассажир автомобиля Lada.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. На 1 тыс. 399 км трассы М-4 «Дон» сохраняется сложная дорожная ситуация. Автомобильная пробка составила порядка 10 км, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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