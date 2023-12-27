Водитель легковушки насмерть сбил пешехода в Краснодарском крае

Смертельное ДТП произошло 26 декабря около 7:00 в поселке Южном Белореченского района.

Предварительно, 32-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 наехал на 48-летнего мужчина, который переходил дорогу в непредназначенном для этого месте неподалеку от пешеходного перехода.

В результате происшествия пешеход получил серьезные травмы. Позже он умер в больнице. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: электричка Краснодар — Усть-Лабинск насмерть сбила мужчину. Трагедия произошла вечером 21 декабря на станции «Краснодар — Сортировочный парк — Пашковская».