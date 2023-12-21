Электричка насмерть сбила мужчину в Краснодаре

Трагедия произошла вечером 21 декабря на станции «Краснодар — Сортировочный парк — Пашковская».

Машинист электропоезда Краснодар — Усть-Лабинск заметил на железнодорожных путях мужчину и применил экстренное торможение. К сожалению, наезда избежать не удалось. Погиб 43-летний житель Славянского района.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут законное решение, сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Читайте также: поезд Санкт-Петербург — Адлер сбил двух пешеходов, погибла женщина. Несчастный случай произошел 12 декабря на 611 км станции «Крюково» в Московской области.