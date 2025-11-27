Водитель легковушки насмерть разбился на туманной дороге в Северском районе

Авария со смертельным исходом произошла ночью 26 ноября в поселке Афипском.

По предварительным данным, 18-летний молодой человек из Абинского района за рулем автомобиля Ford Focus не справился с управлением. Машину занесло на обочину, где она на полной скорости врезалась в дерево.

На фото с места происшествия видно, что на месте ДТП туманная погода. Автомобиль влетел в дерево правым боком. От транспортного средства осталась груда металлических обломков.

В ДТП погиб водитель иномарки и пострадали пассажиры в возрасте 16 и 18 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

