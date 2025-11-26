Пенсионер из Краснодарского края погиб в ДТП с грузовой «Газелью» в Адыгее
Смертельная авария произошла 26 ноября около 14:30 в Тахтамукайском районе Адыгеи.
По предварительным данным, 70-летний житель Краснодарского края ехал по автомобильной дороге за рулем машины Fiat и столкнулся с грузовой «Газелью», которой управлял 33-летний житель Тахтамукайского района.
В результате аварии пожилой водитель иномарки от полученных травм скончался на месте происшествия. Также пострадал водитель «Газели», его доставили в медучреждение.
На месте ДТП работали сотрудники следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Республике Адыгея.
