Пенсионер из Краснодарского края погиб в ДТП с грузовой «Газелью» в Адыгее

Смертельная авария произошла 26 ноября около 14:30 в Тахтамукайском районе Адыгеи.

По предварительным данным, 70-летний житель Краснодарского края ехал по автомобильной дороге за рулем машины Fiat и столкнулся с грузовой «Газелью», которой управлял 33-летний житель Тахтамукайского района.

В результате аварии пожилой водитель иномарки от полученных травм скончался на месте происшествия. Также пострадал водитель «Газели», его доставили в медучреждение.

На месте ДТП работали сотрудники следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Республике Адыгея.

