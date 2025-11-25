В Армавире будут судить водителя «Лады», сбившего трех подростков на переходе

Перед судом предстанет 25-летний местный житель, который сбил детей, находясь под действием наркотиков. Уголовное дело прокуратура направила на рассмотрение в Армавирский городской суд.

По версии следствия, 8 сентября мужчина в состоянии наркотического опьянения сел за руль автомобиля «Лада». Ехал он по улице Мира на скорости больше допустимой. На нерегулируемом пешеходном переходе сбил трех подростков.

Мужчина признал свою вину. Уголовное дело будет рассмотрено в суде. Армавирцу грозит до 15 лет лишения свободы, а также запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение трех лет, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария со смертельным исходом произошла 8 сентября около 20:20 на улице Мира в Армавире. В результате ДТП на месте погибли двое 13-летних подростков, 15-летний молодой человек с тяжелыми травмами был госпитализирован. Его здоровью был причинен тяжкий вред.

