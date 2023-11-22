Водитель Largus насмерть сбил 88-летнего мужчину на пешеходном переходе в Ейске

Авария со смертельным исходом произошла 21 ноября около 11:00 на улице Мичурина.

Предварительно, 53-летний водитель автомобиля Lada Largus наехал на 88-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате столкновения с универсалом пенсионер получил тяжелые травмы. Позже он скончался в больнице. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: иномарка сбила девочку с велосипедом на пешеходном переходе в Краснодарском крае. Авария, в которой пострадал ребенок, произошла вечером 18 ноября на одном из перекрестков в станице Анастасиевской.