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Иномарка сбила девочку с велосипедом на пешеходном переходе в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/inomarka-sbila-devochku-s-velosipedom-na-peshehodnom-perehode-v-krasnodarskom-krae
Иномарка сбила девочку с велосипедом на пешеходном переходе в Краснодарском крае
Фото t.me/kubanspas

Авария, в которой пострадал ребенок, произошла вечером 18 ноября на одном из перекрестков в станице Анастасиевской в Славянском районе.

По предварительным данным, легковой автомобиль сбил девочку с велосипедом, которая переходила через дорогу по пешеходному переходу.

На место прибыли спасатели Славянского Аварийно-спасательного отряда. Пострадавшему ребенку оказали первую помощь и передали прибывшим врачам «скорой», сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.

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