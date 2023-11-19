Иномарка сбила девочку с велосипедом на пешеходном переходе в Краснодарском крае

Авария, в которой пострадал ребенок, произошла вечером 18 ноября на одном из перекрестков в станице Анастасиевской в Славянском районе.

По предварительным данным, легковой автомобиль сбил девочку с велосипедом, которая переходила через дорогу по пешеходному переходу.

На место прибыли спасатели Славянского Аварийно-спасательного отряда. Пострадавшему ребенку оказали первую помощь и передали прибывшим врачам «скорой», сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.

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