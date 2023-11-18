Водитель BMW протаранил патрульный автомобиль ДПС в Сочи

Авария произошла 17 ноября, когда сотрудники полиции для осмотра места, где произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным, водитель «Лады Приоры» не справился с управлением и врезался в КамАЗ, который ехал попутно. В результате ДТП водитель легковушки погиб, пассажира госпитализировали.

На место прибыли сотрудники полиции. Через время в стоящую патрульную машину с включенными проблесковыми маячками врезался BMW. В аварии никто не пострадал.

По обоим фактам ДТП проводится проверка. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости быть внимательными на дороге и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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