Водитель «Лады» погиб, врезавшись в гусеничный кран в Краснодарском крае

Авария со смертельным исходом произошла 18 октября на автодороге Славянск-на-Кубани — Крымск около хутора Прикубанского.

Предварительно, 44-летний житель Крымского района ехал на автомобиле «Лада», не справился с управлением и врезался в водоналивные барьеры, дорожные знаки, фонари для дорожных работа, а затем влетел в гусеничный кран.

В результате ДТП водитель «Лады» погиб на месте от полученных травм. Обстоятельства аварии устанавливают полицейские, пишет газета «Заря Кубани».

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