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Водитель «Лады» погиб, врезавшись в бетонное ограждение в Динском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-lady-pogib-vrezavshis-v-betonnoe-ograzhdenie-v-dinskom-rajone
Водитель «Лады» погиб, врезавшись в бетонное ограждение в Динском районе
Фото t.me/dinsk_spass

Смертельное ДТП произошло 26 января в 16:35 на 24 км трассы Краснодар — Ейск.

По предварительным данным, водитель ВАЗ-2115 превысил скорость, не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. В результате аварии мужчина погиб на месте, его зажало в автомобиле.

Прибывшие на место спасатели совместно с сотрудниками МЧС с помощью гидравлического инструмента извлекли тело из разбитой машины, сообщает БУМО Динской район «Аварийно-спасательная служба» в Telegram.

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