Водитель «Лады» погиб, врезавшись в бетонное ограждение в Динском районе
Происшествия
27.01.2023 10:36
Смертельное ДТП произошло 26 января в 16:35 на 24 км трассы Краснодар — Ейск.
По предварительным данным, водитель ВАЗ-2115 превысил скорость, не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. В результате аварии мужчина погиб на месте, его зажало в автомобиле.
Прибывшие на место спасатели совместно с сотрудниками МЧС с помощью гидравлического инструмента извлекли тело из разбитой машины, сообщает БУМО Динской район «Аварийно-спасательная служба» в Telegram.
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