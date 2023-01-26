Скрылась с места ДТП: на Кубани разыскивают женщину, сбившую пенсионерку в Усть-Лабинске

ДТП, в котором пострадала 63-летняя женщина, произошло 26 января около 12:10 на улице Марии Овсянниковой в Усть-Лабинске.

По предварительным данным, неизвестный водитель, предположительно на кроссовере белого цвета, сбил пенсионерку и скрылся.

Сообщается, что за рулем машины находилась светловолосая женщина в светлой одежде. На вид ей 35-40 лет. Всех, кто обладает какой-либо информацией по этому ДТП, просят обратиться по телефонам: 102, 8(86135)4-00-24, 8-999-437-70-62, сообщает ОМВД России по Усть-Лабинскому району.

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