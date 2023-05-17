Водитель Lada погиб, опрокинувшись на дороге в Краснодарском крае

Смертельная авария произошла 16 мая в 17:40 в Абинском районе на 37 км автодороги Новомышастовская — Федоровская — Холмская.

По предварительным данным, 56-летний водитель автомобиля Lada Largus, двигаясь из Новомышастовской в Холмскую, не справился с управлением, съехал с проезжей части и опрокинулся.

В результате ДТП водитель погиб на месте от полученных травм. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

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