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Водитель Lada погиб, опрокинувшись на дороге в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-lada-pogib-oprokinuvshis-na-doroge-v-krasnodarskom-krae
Водитель Lada погиб, опрокинувшись на дороге в Краснодарском крае
Фото Госавтоинспекции Кубани

Смертельная авария произошла 16 мая в 17:40 в Абинском районе на 37 км автодороги Новомышастовская — Федоровская — Холмская.

По предварительным данным, 56-летний водитель автомобиля Lada Largus, двигаясь из Новомышастовской в Холмскую, не справился с управлением, съехал с проезжей части и опрокинулся.

В результате ДТП водитель погиб на месте от полученных травм. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: женщина на иномарке сбила 11-летнюю девочку в Краснодарском крае. ДТП произошло 16 мая в 19:25 в Апшеронске в районе ОЭЗ.

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