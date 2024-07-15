Водитель Lada Largus насмерть сбил женщину в Краснодарском крае

ДТП со смертельным исходом произошло 14 июля в 20:30 на 77 км автодороги Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк.

По предварительным данным, 35-летний житель Санкт-Петербурга ехал на автомобиле Lada Largus и наехал на 37-летнюю местную жительницу, которая переходила проезжую часть в запрещенном месте. На одежде женщины не было светоотражающих элементов.

В результате происшествия женщина погибла на месте от полученных травм. По факту ДТП проводится проверка. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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