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Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с 3 погибшими в Щербиновском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/prokuratura-provodit-proverku-po-faktu-dtp-s-3-pogibshimi-v-shherbinovskom-rajone
Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с 3 погибшими в Щербиновском районе
Фото t.me/mvd_23

Авария, в которой погибли 3 человека, произошла 14 июля в 7:00 на трассе Краснодар — Ейск.

В результате лобового столкновения KIA JD CEED с «КамАЗом» погибли 26-летний водитель иномарки и два его пассажира 25 и 22 лет.

Прокуратура Щербиновского района организовала проверку. Также процессуальная проверка проводится следственным отделом ОМВД России по Щербиновскому району. По результатам организованной прокуратурой района проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 26-летний водитель KIA CEED двигался со стороны Ейска в направлении Краснодара. Он выехал на встречную полосу в разрешенном месте, где произошло лобовое столкновение грузовиком.

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