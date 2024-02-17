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Водитель кроссовера насмерть сбил жителя Краснодарского края в Адыгее

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-krossovera-nasmert-sbil-zhitelya-krasnodarskogo-kraya-v-adygee
Водитель кроссовера насмерть сбил жителя Краснодарского края в Адыгее
Фото УГИБДД МВД по Республике Адыгея

ДТП со смертельным исходом произошло 16 февраля около 19:00 на 52 км автодороги Бжедугхабль — Адыгейск — Усть-Лабинск — Кореновск.

По предварительным данным, 49-летний водитель автомобиля Skoda Yeti из Краснодарского края во время движения допустил наезд на 44-летнего жителя Кубани, переходившего проезжую часть в непредназначенном для этого месте.

В результате ДТП пешеход скончался на месте от полученных травм. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает УГИБДД МВД по Республике Адыгея.

Читайте также: водитель «Газели» сбил мужчину на окраине Краснодаре. Дорожное происшествие случилось 15 февраля около 19:00 на 5 км автодороги Краснодар — Плодородный.

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