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Водитель «Газели» сбил мужчину на окраине Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-gazeli-sbil-muzhchinu-na-okraine-krasnodare
Водитель «Газели» сбил мужчину на окраине Краснодаре
Фото Госавтоинспекции Кубани

Дорожное происшествие случилось 15 февраля около 19:00 на 5 км автодороги Краснодар — Плодородный.

Предварительно, 44-летний водитель грузового автомобиля «Газель Next» во время движения наехал на 36-летнего мужчину, переходившего проезжую часть в непредназначенном для этого месте.

В результате происшествия пешеход получил травмы, его госпитализировали. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: иномарка сбила 14-летнего подростка на мотоцикле под Краснодаром. Авария произошла 14 февраля в 19:35 часов на улице Базарной, 18 в станице Пластуновской.

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