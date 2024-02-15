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В Динском районе иномарка сбила 14-летнего подростка на мотоцикле

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-dinskom-rajone-inomarka-sbila-14-letnego-podrostka-na-mototsikle
В Динском районе иномарка сбила 14-летнего подростка на мотоцикле
Фото t.me/gibdd123dinskaya

Авария произошла 14 февраля в 19:35 часов на улице Базарной, 18 в станице Пластуновской.

По предварительным данным, 51-летний мужчина ехал за рулем автомобиля Ford Focus со стороны улицы Морозной в сторону улицы Мира при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу, которым управлял 14-летний подросток.

В результате ДТП школьник получил травмы, его госпитализировали. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция Динского района в Telegram.

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