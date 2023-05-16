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Водитель катал пассажира на крыше BMW на матрасе в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-katal-passazhira-na-kryshe-bmw-na-matrase-v-krasnodare
Водитель катал пассажира на крыше BMW на матрасе в Краснодаре
Фото из соцсетей

Видео с необычным способом перевозки 15 мая опубликовали в соцсетях очевидцы.

На кадрах видно, что пассажир вместе с матрасом примотаны к крыше BMW, а водитель «катает» его по улицам краевой столицы.

На улице Красной автомобиль остановили сотрудники ДПС. За нарушение правил перевозки на 31-летнего водителя составили протокол. В отношении 20-летнего пассажира решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности. По факту инцидента проводится проверка, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Читайте также: массовое ДТП с пятью иномарками произошло в Краснодаре на Северном мосту.

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