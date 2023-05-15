Массовое ДТП с пятью иномарками произошло в Краснодаре на Северном мосту

Авария произошла вечером 15 мая. В результате дорожного происшествия никто не пострадал.

По предварительным данным, 33-летний водитель Mercedes около пересечения улиц Филатова и Школьной не выдержал безопасное расстояние и столкнулся с автомобилем Ford под управлением 33-летнего водителя. Ford продолжил движение и врезался в Infiniti под управлением 39-летнего водителя, а Mercedes изменил траекторию движения и столкнулся с автомобилем Hyundai под управлением 38-летнего водителя, который затем влетел в машину Honda, за рулем которой был 32-летний мужчина.

Виновником массовой аварии признали водителя Mercedes. На него составили административный протокол за нарушение правил расположения ТС на проезжей части. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

Читайте также: ребенок пострадал в жестком ДТП под Армавиром. Авария произошла 15 мая в 16:30 на федеральной автодороге «Кавказ» около поворота на хутор Кирова в Новокубанском районе.