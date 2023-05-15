Ребенок пострадал в жестком ДТП под Армавиром

Авария произошла 15 мая в 16:30 на федеральной автодороге «Кавказ» около поворота на хутор Кирова в Новокубанском районе.

Известно, что на трассе столкнулись Lada Granta и Huyndai Accent. От сильного удара Lada опрокинулась на крышу.

В результате происшествия пострадали двое человек, в том числе ребенок. Из-за аварии было ограничено движение по одной из полос трассы «Кавказ» в сторону Кропоткина, сообщает АСО Новокубанского района.

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