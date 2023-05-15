Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Ребенок пострадал в жестком ДТП под Армавиром

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/rebenok-postradal-v-zhestkom-dtp-pod-armavirom
Ребенок пострадал в жестком ДТП под Армавиром
Фото АСО Новокубанского района

Авария произошла 15 мая в 16:30 на федеральной автодороге «Кавказ» около поворота на хутор Кирова в Новокубанском районе.

Известно, что на трассе столкнулись Lada Granta и Huyndai Accent. От сильного удара Lada опрокинулась на крышу.

В результате происшествия пострадали двое человек, в том числе ребенок. Из-за аварии было ограничено движение по одной из полос трассы «Кавказ» в сторону Кропоткина, сообщает АСО Новокубанского района.

Читайте также: девушка-боксер из сборной Краснодарского края погибла в жестком лобовом ДТП. Смертельная авария произошла 9 мая около 17:00 на улице Кубанской в станице Тбилисской.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечаем 16 мая
Какой сегодня праздник: что отмечаем 16 мая
Бессонница имеет причины: что категорически нельзя делать перед сном
Бессонница имеет причины: что категорически нельзя делать перед сном
С 1 июня WhatsApp перестанет работать, но не у всех. У кого именно?
С 1 июня WhatsApp перестанет работать, но не у всех. У кого именно?
Окрошка: квас, кефир или минералка?
Окрошка: квас, кефир или минералка?
Японские ученые обнаружили «разговор» грибов после дождя
Японские ученые обнаружили «разговор» грибов после дождя
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях