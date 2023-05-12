Девушка-боксер из сборной Краснодарского края погибла в жестком лобовом ДТП

Смертельная авария произошла 9 мая около 17:00 на улице Кубанской в станице Тбилисской.

По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля Daewoo с маленьким стажем вождения превысил скорость и не справился с управлением. Машину занесло на встречную полосу, где она столкнулась с автомобилем Hyundai.

В результате ДТП погибла 20-летняя пассажирка Daewoo — боксерша сборной Краснодарского края Анастасия Жоглик. Она имела звание кандидата в мастера спорта по боксу и неоднократно становилась победительницей краевых и межрегиональных соревнований. В 2018 году Жоглик была финалисткой чемпионата России.

Проститься с Анастасией Жоглик 11 мая пришли семья, друзья, тренеры и товарищи по боксу, сообщает пресс-служба министерства физкультуры и спорта Краснодарского края.

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