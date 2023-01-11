Водитель КамАЗа погиб в массовой аварии в Славянске-на-Кубани

Смертельное ДТП произошло 11 января около 18:30 на Маевском шоссе в районе кольца.

Известно, что на трассе столкнулись четыре автомобиля. В результате аварии погиб водитель КамАЗА. На месте массового ДТП работали сотрудники оперативных служб, пишет газета «Заря Кубани».

Точные подробности аварии на Маевском шоссе пока точно неизвестны. Очевидцы рассказали в соцсетях, что на дороге, помимо КамАЗа, столкнулись две легковушки и «Газель». Информация о происшествии уточняется.

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