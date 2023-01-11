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Водитель КамАЗа погиб в массовой аварии в Славянске-на-Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-kamaza-pogib-v-massovoj-avarii-v-slavyanske-na-kubani
Водитель КамАЗа погиб в массовой аварии в Славянске-на-Кубани
Фото газеты "Заря Кубани"

Смертельное ДТП произошло 11 января около 18:30 на Маевском шоссе в районе кольца.

Известно, что на трассе столкнулись четыре автомобиля. В результате аварии погиб водитель КамАЗА. На месте массового ДТП работали сотрудники оперативных служб, пишет газета «Заря Кубани».

Точные подробности аварии на Маевском шоссе пока точно неизвестны. Очевидцы рассказали в соцсетях, что на дороге, помимо КамАЗа, столкнулись две легковушки и «Газель». Информация о происшествии уточняется.

Читайте также: пассажир автобуса погиб в ДТП с КамАЗом в Армавире. Смертельная авария произошла 11 января в 17:50 на 157 км федеральной автодороги «Кавказ» в районе поворота на ВНИИМК.

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