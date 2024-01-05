Водитель иномарки вылетела в кювет в Краснодаре, ее 6-летняя дочь погибла

Смертельная авария произошла 5 января в 11:10 на 4 км+680 м Западного объезда Краснодара со стороны поселка Белозерного.

По предварительным данным, 27-летняя жительница Славянска-на-Кубани, водитель автомобиля BMW превысила скорость, не справилась с управлением и врезалась в металлическое ограждение. От удара машину отнесло на ограждение справа, после чего она выехала в кювет.

В результате ДТП водитель иномарки не пострадала, а ее шестилетняя дочь скончалась от полученных травм. Машина зарегистрирована на организацию из Санкт-Петербурга, женщина управляла ей по доверенности, рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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