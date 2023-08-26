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Водитель иномарки врезался в дерево и погиб в Армавире

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-inomarki-vrezalsya-v-derevo-i-pogib-v-armavire
Водитель иномарки врезался в дерево и погиб в Армавире
Фото t.me/gibdd123region

ДТП, в котором погиб 56-летний мужчина, произошло 25 августа около 20:00 на 166 км трассы «Кавказ».

По предварительным данным, мужчина за рулем Volvo двигался со стороны Армавира в сторону поселка Заветный. Он допустил съезд с дороги и врезался в дерево. В результате аварии водитель скончался от травм в больнице.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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