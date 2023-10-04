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Водитель иномарки влетел в трамвай с пассажирами в центре Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-inomarki-vletel-v-tramvaj-s-passazhirami-v-tsentre-krasnodara
Водитель иномарки влетел в трамвай с пассажирами в центре Краснодара
Фото пресс-службы МУП "КТТУ"

Авария произошла 4 октября в 8:00 на пересечении улиц Захарова и Станкостроительной в районе Горпарка.

Водитель автомобиля Skoda врезался в трамвай, следовавший по маршруту № 4 в сторону улицы Коммунаров. В момент столкновения в вагоне находились пассажиры.

В результате аварии на улице Захарова временно остановилось движение трамваев — простой составил 25 минут. Движение транспорта на этом участке уже возобновили. Трамваи постепенно возвращаются в обычный график, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

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