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Пассажир заказного автобуса получил травмы в ДТП с Jaguar в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/passazhir-zakaznogo-avtobusa-poluchil-travmy-v-dtp-s-jaguar-v-krasnodarskom-krae
Пассажир заказного автобуса получил травмы в ДТП с Jaguar в Краснодарском крае
Фото t.me/ogibdd23gk

Авария произошла 29 сентября около 16:45 на федеральной трассе М-4 «Дон» в районе Горячего Ключа.

По предварительным данным, водитель автомобиля Jaguar по пути из Краснодара в Джубгу  при перестроении столкнулся с заказным автобусом «Неман».

В результате аварии пострадал пассажир автобуса, сообщает отделение пропаганды БДД ОГИБДД по Горячему Ключу.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшей дорожной аварии.

Фото t.me/ogibdd23gk

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