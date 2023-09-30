Пассажир заказного автобуса получил травмы в ДТП с Jaguar в Краснодарском крае

Авария произошла 29 сентября около 16:45 на федеральной трассе М-4 «Дон» в районе Горячего Ключа.

По предварительным данным, водитель автомобиля Jaguar по пути из Краснодара в Джубгу при перестроении столкнулся с заказным автобусом «Неман».

В результате аварии пострадал пассажир автобуса, сообщает отделение пропаганды БДД ОГИБДД по Горячему Ключу.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшей дорожной аварии.

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