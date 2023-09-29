В Краснодаре столкнулись троллейбус и пожарная машина

Авария произошла днем 29 сентября на улице Мира в Краснодаре.

По предварительным данным, пожарная машина заезжала в гараж, сдавала задним ходом. В это время по улице Мира со стороны вокзала Краснодар 1 ехал троллейбус. Чтобы избежать столкновения с пожарной машиной, водитель троллейбуса наехал на бордюр и ограждение.

В результате ДТП никто не пострадал. По факту ДТП проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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