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В Краснодаре столкнулись троллейбус и пожарная машина

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-stolknulis-trollejbus-i-pozharnaya-mashina
В Краснодаре столкнулись троллейбус и пожарная машина
Фото t.me/mvd_23

Авария произошла днем 29 сентября на улице Мира в Краснодаре.

По предварительным данным, пожарная машина заезжала в гараж, сдавала задним ходом. В это время по улице Мира со стороны вокзала Краснодар 1 ехал троллейбус. Чтобы избежать столкновения с пожарной машиной, водитель троллейбуса наехал на бордюр и ограждение.

В результате ДТП никто не пострадал. По факту ДТП проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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