Легковушка сбила инспектора ДПС в Сочи

Авария произошла 28 сентября на улице Ленина около санатория «Известия» в Адлерском районе.

По предварительным данным, водитель «Лада Гранта» наехал на сотрудника ДПС, который находился на маршруте патрулирования. В результате ДТП госавтоинспектор получил травмы, его доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: на Кубани легковушка насмерть сбила 3-летнего ребенка, который шел за мамой.