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Легковушка сбила инспектора ДПС в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/legkovushka-sbila-inspektora-dps-v-sochi
Легковушка сбила инспектора ДПС в Сочи
Фото t.me/chp_sochi

Авария произошла 28 сентября на улице Ленина около санатория «Известия» в Адлерском районе.

По предварительным данным, водитель «Лада Гранта» наехал на сотрудника ДПС, который находился на маршруте патрулирования. В результате ДТП госавтоинспектор получил травмы, его доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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