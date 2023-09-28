Легковушка сбила инспектора ДПС в Сочи
Происшествия
28.09.2023 21:56
Авария произошла 28 сентября на улице Ленина около санатория «Известия» в Адлерском районе.
По предварительным данным, водитель «Лада Гранта» наехал на сотрудника ДПС, который находился на маршруте патрулирования. В результате ДТП госавтоинспектор получил травмы, его доставили в больницу.
По факту ДТП проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Читайте также: на Кубани легковушка насмерть сбила 3-летнего ребенка, который шел за мамой.