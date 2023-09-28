Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Девушка насмерть сбила 3-летнего ребенка, шедшего вслед за мамой на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/devushka-nasmert-sbila-3-letnego-rebenka-shedshego-vsled-za-mamoj-na-kubani
Девушка насмерть сбила 3-летнего ребенка, шедшего вслед за мамой на Кубани
Фото Госавтоинспекции Кубани

Смертельное ДТП произошло 27 сентября в станице Советской Новокубанского района.

Известно, что 28-летняя водитель автомобиля Lada Priora наехала на 3-летнюю девочку, которая переходила дорогу в непредназначенном для этого месте. Ребенок самостоятельно вышел из дома и пошел в магазин вслед за мамой.

В результате ДТП девочка умерла в автомобиле скорой помощи по пути в больницу, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: пожилой водитель с ребенком в машине опрокинулся на дороге и погиб в Краснодарском крае. ДТП со смертельным исходом произошло 27 сентября около 19:00 на автодороге Ольгинская — Степная в Приморско-Ахтарском районе.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях