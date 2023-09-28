Девушка насмерть сбила 3-летнего ребенка, шедшего вслед за мамой на Кубани

Смертельное ДТП произошло 27 сентября в станице Советской Новокубанского района.

Известно, что 28-летняя водитель автомобиля Lada Priora наехала на 3-летнюю девочку, которая переходила дорогу в непредназначенном для этого месте. Ребенок самостоятельно вышел из дома и пошел в магазин вслед за мамой.

В результате ДТП девочка умерла в автомобиле скорой помощи по пути в больницу, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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