Пожилой водитель с ребенком в машине опрокинулся на дороге и погиб на Кубани

ДТП со смертельным исходом произошло 27 сентября около 19:00 на автодороге Ольгинская — Степная в Приморско-Ахтарском районе.

Предварительно, 79-летний водитель автомобиля Daewoo Matiz не справился с управлением, вылетел с проезжей части и опрокинулся.

В результате ДТП водитель иномарки умер в больнице. В машине с ним находился 3-летний пассажир. Его госпитализировали с травмами. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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