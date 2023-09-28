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Пожилой водитель с ребенком в машине опрокинулся на дороге и погиб на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pozhiloj-voditel-s-rebenkom-v-mashine-oprokinulsya-na-doroge-i-pogib-na-kubani
Пожилой водитель с ребенком в машине опрокинулся на дороге и погиб на Кубани
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

ДТП со смертельным исходом произошло 27 сентября около 19:00 на автодороге Ольгинская — Степная в Приморско-Ахтарском районе.

Предварительно, 79-летний водитель автомобиля Daewoo Matiz не справился с управлением, вылетел с проезжей части и опрокинулся.

В результате ДТП водитель иномарки умер в больнице. В машине с ним находился 3-летний пассажир. Его госпитализировали с травмами. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: пенсионерка погибла в ДТП после столкновения с деревом в Краснодарском крае. Авария со смертельным исходом произошла днем 26 сентября в Тимашевске.

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