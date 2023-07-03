Водитель иномарки уснул за рулем и опрокинулся в кювет в Тимашевском районе, погибла пассажирка

Смертельное ДТП произошло 3 июля на трассе Кореновск —Тимашевск.

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai ехал в сторону Тимашевска. В какой-то момент он уснул за рулем, из-за чего машина выехала с дороги и перевернулась в кювете.

На место аварии прибыли спасатели. Они вытащили из автомобиля пострадавшую 43-летнюю пассажирку и передали ее врачам скорой помощи. Женщина скончалась по дороге в больницу.

Пострадавшего водителя из машины вытащили очевидцы до приезда спасателей. Его тоже увезли в больницу. Известно, что мужчина и женщина приехали в Краснодарский край из Тамбовской области, сообщает пресс-служба Тимашевского аварийно-спасательного отряда в Telegram.

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