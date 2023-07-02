Три человека погибли в ДТП в Новопокровском районе

Смертельная авария произошла 2 июля около 20:00 в станице Новопокровской на пересечении улиц Первенцева и Первомайской.

По предварительным данным, 39-летняя женщина за рулем автомобиля Geely на нерегулируемом перекрестке не предоставила преимущество в движении BMW, в результате чего произошло столкновение.

В результате аварии от полученных травм на месте скончались водитель BMW и два его пассажира — двое мужчин 39 и 36 лет и 40-летняя женщина. Мужчины были местными, женщина — из Белоглинского района.

Предполагаемая виновница ДТП — жительница Новопокровской, ее с травмами госпитализировали с места аварии.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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