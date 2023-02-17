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Водитель иномарки снес светофор в центре Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-inomarki-snes-svetofor-v-tsentre-krasnodara
Видео «Кубань 24»

ДТП произошло утром 17 февраля на пересечении улиц Березанской и Кузнечной.

Предварительно, водитель иномарки не справился с управлением на скользкой дороге, и его занесло. Он снес столб со светофорным оборудованием для пешеходов. Его автомобиль временно перегородил часть крайней правой полосы на улице Березанской перед поворотом на Кузнечную.

В результате дорожного происшествия водитель иномарки не пострадал. Несмотря не деформацию опоры, светофор продолжил работать, указывая пешеходом нужный сигнал.

В Краснодаре утром 17 февраля начался снегопад. Температура воздуха утром колеблется на уровне -1…+1 °C. Водителей просят быть внимательнее на дорогах и не выезжать в город на автомобилях без летней резины.

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