Водитель иномарки снес светофор в центре Краснодара

ДТП произошло утром 17 февраля на пересечении улиц Березанской и Кузнечной.

Предварительно, водитель иномарки не справился с управлением на скользкой дороге, и его занесло. Он снес столб со светофорным оборудованием для пешеходов. Его автомобиль временно перегородил часть крайней правой полосы на улице Березанской перед поворотом на Кузнечную.

В результате дорожного происшествия водитель иномарки не пострадал. Несмотря не деформацию опоры, светофор продолжил работать, указывая пешеходом нужный сигнал.

В Краснодаре утром 17 февраля начался снегопад. Температура воздуха утром колеблется на уровне -1…+1 °C. Водителей просят быть внимательнее на дорогах и не выезжать в город на автомобилях без летней резины.

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