Четверо неизвестных утопили легковушку в реке в Юбилейном микрорайоне Краснодара
Инцидент произошел 16 февраля в 4:01 на улице Минской в районе дома № 122/15.
Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. На кадрах, снятых из окна многоэтажки, видно, как автомобиль достают из воды. Также опубликовали запись с камеры видеонаблюдения. Судя по ней, четыре человека столкнули в реку припаркованную машину и скрылись.
На место вызвали полицию. Автомобиль извлекли на берег.
«Автомобиль марки ИЖ, в замке зажигания находились ключи. В салоне машины никого не было», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
Правоохранители осмотрели место происшествия. Устанавливается владелец автомобиля и причины, по которым машина оказалась в реке.
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