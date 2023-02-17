Четверо неизвестных утопили легковушку в реке в Юбилейном микрорайоне Краснодара

Инцидент произошел 16 февраля в 4:01 на улице Минской в районе дома № 122/15.

Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. На кадрах, снятых из окна многоэтажки, видно, как автомобиль достают из воды. Также опубликовали запись с камеры видеонаблюдения. Судя по ней, четыре человека столкнули в реку припаркованную машину и скрылись.

На место вызвали полицию. Автомобиль извлекли на берег.

«Автомобиль марки ИЖ, в замке зажигания находились ключи. В салоне машины никого не было», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Правоохранители осмотрели место происшествия. Устанавливается владелец автомобиля и причины, по которым машина оказалась в реке.

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