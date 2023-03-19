Водитель иномарки снес архитектурную форму и влетел в забор техникума в Армавире

ДТП произошло 19 марта около 5:00 на пересечении улиц Ефремова и Луначарского.

По предварительным данным, водитель Toyota Camry превысил скорость, не справился с управлением, из-за чего снес малую архитектурную форму «Твори добро». После чего машина пролетела дальше и ударилась о забор армавирского аграрно-технологического техникума, перевернулась на бок и загорелась.

В результате аварии четыре человека получили травмы различной степени тяжести, двое пострадавших находятся в больнице, сообщает пресс-служба администрации Армавира в соцсети «ВКонтакте».

Мэрия города планирует добиться, чтобы виновник понес заслуженное наказание и возместил ущерб.

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