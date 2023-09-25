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Водитель иномарки снес 7-летнего ребенка на пешеходном переходе в Кропоткине

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-inomarki-snes-7-letnego-rebenka-na-peshehodnom-perehode-v-kropotkine
Водитель иномарки снес 7-летнего ребенка на пешеходном переходе в Кропоткине
Фото газеты "Огни Кубани"

Дорожное происшествие случилось вечером 25 сентября на пересечении улиц Кирова и Комсомольской.

Известно, что водитель автомобиля Toyota выехал на перекресток и наехал на 7-летнего ребенка, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и катил велосипед.

В результате ДТП ребенок получил травмы. Его доставили в приемное отделение городской больницы Кропоткина, пишет газета «Огни Кубани».

Читайте также: «Газель» после ДТП вылетела на тротуар и насмерть сбила пешехода в Краснодаре. Авария со смертельным исходом произошла 24 сентября около 12:30 на пересечении улиц Солнечной и Российской.

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