Водитель иномарки снес 7-летнего ребенка на пешеходном переходе в Кропоткине

Дорожное происшествие случилось вечером 25 сентября на пересечении улиц Кирова и Комсомольской.

Известно, что водитель автомобиля Toyota выехал на перекресток и наехал на 7-летнего ребенка, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и катил велосипед.

В результате ДТП ребенок получил травмы. Его доставили в приемное отделение городской больницы Кропоткина, пишет газета «Огни Кубани».

Читайте также: «Газель» после ДТП вылетела на тротуар и насмерть сбила пешехода в Краснодаре. Авария со смертельным исходом произошла 24 сентября около 12:30 на пересечении улиц Солнечной и Российской.