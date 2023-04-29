Водитель иномарки сбил подростка на пешеходном переходе в Кущевском районе
Происшествия
29.04.2023 18:31
ДТП произошло 28 апреля около 13:45 на улице Дзержинского в станице Кущевской.
По предварительным данным, 55-летний водитель Skoda Rapid сбил 15-летнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу.
В результате аварии подросток получила травмы, ее госпитализировали. Сейчас устанавливают все обстоятельства ДТП, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю в Telegram.
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