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Водитель иномарки сбил подростка на пешеходном переходе в Кущевском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-inomarki-sbil-podrostka-na-peshehodnom-perehode-v-kushhevskom-rajone
Водитель иномарки сбил подростка на пешеходном переходе в Кущевском районе
Фото t.me/kuschevskaya

ДТП произошло 28 апреля около 13:45 на улице Дзержинского в станице Кущевской.

По предварительным данным, 55-летний водитель Skoda Rapid сбил 15-летнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу.

В результате аварии подросток получила травмы, ее госпитализировали. Сейчас устанавливают все обстоятельства ДТП, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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