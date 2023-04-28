Девушка на кроссовере сбила 4-летнего мальчика во дворе многоэтажки в Армавире

Инцидент произошел 27 апреля во дворе многоквартирного дома на улице Ефремова, 111.

Известно, что девушка на автомобиле Mazda во время движения внутри дворовой территории наехала на 4-летнего мальчика, который неожиданно выбежал со стороны детской площадки.

В результате ДТП ребенок получил серьезные травмы: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и закрытый перелом левой руки со смещением. Его госпитализировали в детскую горбольницу.

По факту ДТП с несовершеннолетним госавтоинспекторы проводят проверку, сообщает пресс-служба ОМВД по Армавиру.

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