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Иномарка вылетела на тротуар и сбила рабочего в Усть-Лабинске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/inomarka-vyletela-na-trotuar-i-sbila-rabochego-v-ust-labinske
Иномарка вылетела на тротуар и сбила рабочего в Усть-Лабинске
Фото t.me/Ustlab_info

Авария произошла 26 апреля в 8:50 на улице Красной.

По словам очевидцев в соцсетях, женщина за рулем автомобиля марки Ford не справилась с управлением и вылетела с дороги на тротуар. В этот момент там рабочие укладывали плитку и устанавливали забор. Автомобиль сбил одного из мужчин.

«По предварительным данным, 23-летняя женщина, управляя автомобилем Ford, допустила съезд с дороги с последующим наездом на забор и на 51-летнего рабочего, который укладывал тротуарную плитку. У мужчины травма ноги, его осматривают медики», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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