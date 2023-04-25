В Краснодаре возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погибла 44-летняя женщина-пешеход

Смертельная авария произошла 25 апреля в 7:40 на улице Алма-Атинской.

Установили, что за рулем автомобиля марки BMW находился 18-летний житель Ставропольского края, который не уступил дорогу при повороте налево.

По факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла 44-летняя местная жительница, возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Виновнику ДТП грозит до 5 лет лишения свободы.

В полиции проводятся необходимые следственные мероприятия, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», автомобиль BMW ехал по улице Алма-Атинской со стороны улицы Генерала Шифрина в сторону улицы Тульской. При повороте налево на улицу Харьковскую он не пропустил встречный автомобиль Toyota, за рулем которого был 32-летний мужчина. После столкновения автомобиль Toyota изменил траекторию, вылетел с дороги на тротуар, сбил там стоявшую женщину и врезался в бетонный столб.