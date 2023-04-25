Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодаре возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погибла 44-летняя женщина-пешеход

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-vozbudili-ugolovnoe-delo-posle-dtp-v-kotorom-pogibla-44-letnyaya-zhenshhina-peshehod
В Краснодаре возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погибла 44-летняя женщина-пешеход
Фото t.me/news_93_ru

Смертельная авария произошла 25 апреля в 7:40 на улице Алма-Атинской.

Установили, что за рулем автомобиля марки BMW находился 18-летний житель Ставропольского края, который не уступил дорогу при повороте налево.

По факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла 44-летняя местная жительница, возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Виновнику ДТП грозит до 5 лет лишения свободы.

В полиции проводятся необходимые следственные мероприятия, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», автомобиль BMW ехал по улице Алма-Атинской со стороны улицы Генерала Шифрина в сторону улицы Тульской. При повороте налево на улицу Харьковскую он не пропустил встречный автомобиль Toyota, за рулем которого был 32-летний мужчина. После столкновения автомобиль Toyota изменил траекторию, вылетел с дороги на тротуар, сбил там стоявшую женщину и врезался в бетонный столб.

Статьи
Веганство или вегетарианство — какая разница?
Веганство или вегетарианство — какая разница?
Какой сегодня праздник: что отмечают 25 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 25 апреля
Запрет на кормежку дворняг: почему разрывает зоозащитников
Запрет на кормежку дворняг: почему разрывает зоозащитников
Парацетамол — убийца печени?
Парацетамол — убийца печени?
Чем опасны фурункулы: как лечить и почему нельзя выдавливать
Чем опасны фурункулы: как лечить и почему нельзя выдавливать
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Украина планировала нанести удары по Москве и Новороссийску 24 февраля
  2. Будки можно: запрет на прикорм бездомных животных прокомментировали в департаменте ветеринарии Кубани
  3. Попросили выключить музыку: дебошир с топором разбил соседям дверь в многоэтажке Краснодара
  4. В Краснодарском крае отменили проверку систем оповещения, запланированную на 26 апреля
  5. На платных муниципальных парковках в Краснодаре начнут обновлять систему распознавания автомобильных номеров
  6. Предаварийное состояние: крейсер «Михаил Кутузов» в Новороссийске нуждается в срочном ремонте
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях