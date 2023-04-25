В Краснодаре иномарка после ДТП вылетела на тротуар и сбила насмерть женщину
Происшествия
25.04.2023 11:31
Смертельная авария произошла 25 апреля в 7:40 на улице Алма-Атинской.
По предварительным данным, 19-летний водитель ехал за рулем автомобиля BMW по улице Алма-Атинской со стороны улицы Генерала Шифрина в сторону улицы Тульской и при повороте налево на улицу Харьковскую не пропустил встречный автомобиль Toyota, за рулем которого был 32-летний мужчина.
После столкновения автомобиль Toyota изменил траекторию и сбил женщину-пешехода, а также врезался в бетонный столб. В результате наезда женщина от полученных травм скончалась на месте, рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
По факту аварии проводится проверка.
Читайте также: из-за лопнувшего колеса иномарку выбросило на трамвайные пути в Краснодаре.
Популярные новости
- Украина планировала нанести удары по Москве и Новороссийску 24 февраля
- Будки можно: запрет на прикорм бездомных животных прокомментировали в департаменте ветеринарии Кубани
- Попросили выключить музыку: дебошир с топором разбил соседям дверь в многоэтажке Краснодара
- В Краснодарском крае отменили проверку систем оповещения, запланированную на 26 апреля
- На платных муниципальных парковках в Краснодаре начнут обновлять систему распознавания автомобильных номеров
- Предаварийное состояние: крейсер «Михаил Кутузов» в Новороссийске нуждается в срочном ремонте