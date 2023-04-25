В Краснодаре иномарка после ДТП вылетела на тротуар и сбила насмерть женщину

Смертельная авария произошла 25 апреля в 7:40 на улице Алма-Атинской.

По предварительным данным, 19-летний водитель ехал за рулем автомобиля BMW по улице Алма-Атинской со стороны улицы Генерала Шифрина в сторону улицы Тульской и при повороте налево на улицу Харьковскую не пропустил встречный автомобиль Toyota, за рулем которого был 32-летний мужчина.

После столкновения автомобиль Toyota изменил траекторию и сбил женщину-пешехода, а также врезался в бетонный столб. В результате наезда женщина от полученных травм скончалась на месте, рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

По факту аварии проводится проверка.

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