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В Краснодаре иномарка после ДТП вылетела на тротуар и сбила насмерть женщину

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-inomarka-posle-dtp-vyletela-na-trotuar-i-sbila-nasmert-zhenshhinu?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
В Краснодаре иномарка после ДТП вылетела на тротуар и сбила насмерть женщину
Фото t.me/news_93_ru

Смертельная авария произошла 25 апреля в 7:40 на улице Алма-Атинской.

По предварительным данным, 19-летний водитель ехал за рулем автомобиля BMW по улице Алма-Атинской со стороны улицы Генерала Шифрина в сторону улицы Тульской и при повороте налево на улицу Харьковскую не пропустил встречный автомобиль Toyota, за рулем которого был 32-летний мужчина.

После столкновения автомобиль Toyota изменил траекторию и сбил женщину-пешехода, а также врезался в бетонный столб. В результате наезда женщина от полученных травм скончалась на месте, рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

По факту аварии проводится проверка.

Читайте также: из-за лопнувшего колеса иномарку выбросило на трамвайные пути в Краснодаре.

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