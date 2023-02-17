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Водитель иномарки сбил насмерть женщину в Славянске-на-Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-inomarki-sbil-nasmert-zhenshhinu-v-slavyanske-na-kubani
Водитель иномарки сбил насмерть женщину в Славянске-на-Кубани
Фото газеты "Заря Кубани"

Смертельное ДТП произошло 16 февраля около 19:30 на улице Дружбы Народов.

По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля Nissan допустил наезд на 52-летнюю местную жительницу, которая переходила проезжую часть в непредназначенном для этого месте.

В результате ДТП женщина скончалась на месте от полученных травм. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, пишет газета «Заря Кубани».

Читайте также: водитель иномарки насмерть сбил пешехода на переходе в Ейске. Смертельное ДТП произошло 15 февраля около 21:00 на улице Гоголя.

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