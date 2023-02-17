Водитель иномарки сбил насмерть женщину в Славянске-на-Кубани
Происшествия
17.02.2023 09:41
Смертельное ДТП произошло 16 февраля около 19:30 на улице Дружбы Народов.
По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля Nissan допустил наезд на 52-летнюю местную жительницу, которая переходила проезжую часть в непредназначенном для этого месте.
В результате ДТП женщина скончалась на месте от полученных травм. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, пишет газета «Заря Кубани».
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