Водитель иномарки насмерть сбил пешехода на переходе в Ейске
Происшествия
16.02.2023 10:06
Смертельное ДТП произошло 15 февраля около 21:00 на улице Гоголя.
«По предварительным данным, 65-летний водитель автомобиля Skoda Kodiaq не уступил дорогу и допустил наезд на 38-летнего мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» замначальника отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.
В результате ДТП пешеход скончался от полученных травм. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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